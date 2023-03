Wpadki podczas koronacji. Tego nie mogli zaplanować

Skała, znana również jako Kamień Przeznaczenia, była używana przez wieki podczas ceremonii koronacyjnych szkockich monarchów. Po zwycięstwie w bitwie pod Dunbar w 1296 roku król Anglii Edward I przejął kamień i umieścił go w podstawie specjalnie wykonanego drewnianego krzesła koronacyjnego, na którym od tamtej pory koronowano angielskich – a później brytyjskich – monarchów. W Boże Narodzenie 1950 roku kamień Scone został skradziony z Opactwa Westminsterskiego przez szkockich studentów (jeden z nich - Ian Hamilton - został później posłem szkockich nacjonalistów) i przemycony do Szkocji, naprawiony i pozostawiony na ołtarzu opactwa Arbroath, skąd został uratowany i zabrany z powrotem do Westminsteru.