Król Karol szuka pracowników

Archiwa królewskie zawierają ponad siedem milionów dokumentów pochodzących z okresu od XIII w. do dnia dzisiejszego, z kolei biblioteka królewska zawiera rękopisy pochodzące z czasów od IV w. przed naszą erą. Zarchiwizowane materiały mogą w przyszłości posłużyć do opracowania oficjalnej biografii królowej, co nie zostało jeszcze potwierdzone. W przeszłości autor William Shawcross otrzymał pełny dostęp do osobistych dokumentów Królowej Matki, a ukończenie jej oficjalnej biografii zajęło sześć lat.