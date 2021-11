Wpadka "Wiadomości" TVP. Internauta zażartował sobie z niedopatrzenia

TVP w swoim stylu pokazała rzekome obrazki z podobnego miejsca - pożar, bałagan, zamieszki - i wyraziły ubolewanie, że na pytania przesłane esemesem do Jana Grabca nie odpowiedział lider Platformy Obywatelskiej. Na dowód pokazany został telefon dziennikarki z tekstem, wysłanym do rzecznika. "Wiadomości" chciały wiedzieć nie tylko to, czy Tusk popiera ten - ewidentnie w interpretacji publicznej telewizji - niemądry pomysł oraz co ma do powiedzenie o swoim "weekendowym rajdzie po terenie zabudowanym".