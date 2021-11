Płakał i wołał "nikt mnie nie kocha". Macocha kazała ojcu kopać grób

Wujek Arthura, Blake Hughes, opowiedział jednak w zeszłym miesiącu w sądzie, że był świadkiem tego, jak sześciolatek płakał po tym, jak macocha popchnęła go tak, że uderzył o ścianę. Dopuszczała się także słownych ataków. "Powiedział, że jego mama go nie kochała i porzuciła go. Potem bardzo płakał. Mówił, że nikt go nie kocha" - zeznał wujek.