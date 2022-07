Wpadka reporterki TVP Info. Drobny błąd wychwycili internauci

Jeden z najpopularniejszych komentarzy pod tym materiałem na TikToku daleki jest od hejtu, który często pojawia się w komentarzach pod wpadkami reporterów. "Oczywiście, to tylko błąd ludzki i każdemu może się zdarzyć. Nie ma co robić afery, trzeba jednak przyznać, że faktycznie brzmi to świetnie" - napisał jeden z użytkowników. Spora część innych komentujących także spojrzała na błąd z przymrużeniem oka. Kolejni przypomnieli "kultową" już wpadkę reporterki TVP sprzed lat, dotyczącą uszkodzonych szyn kolejowych.