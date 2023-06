Wpadka Prigożyna. Wystąpił w Rosji na tle niebiesko-żółtych barw Ukrainy

Nieświadomy błąd szefa grupy Wagnera, którego internauci bezlitośnie wyśmiali. Jewgienij Prigożyn spotkał się ostatnio z dziennikarzami w Jekaterynburgu w azjatyckiej części Rosji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że podłoga sali, w której odbywała się konferencja, była wyłożona żółto-niebieskimi matami na wzór odwróconej flagi Ukrainy. Nieświadomy szef wagnerowców zapozował więc na tle narodowych barw Ukrainy. Nagranie z tego wydarzenia udostępniła agencja AP. Widać na nim, że Prigożyn przebywa w sali treningowej, na co wskazuje, że tuż za nim wisi worek treningowy. Nagranie szybko rozeszło się po rosyjskojęzycznych kanałach na Telegramie. Nie brakuje prześmiewczych komentarzy skierowanych w stronę szefa grupy Wagnera, a także krytyki ze strony samych Rosjan. "On tak na serio? Prigożyn jesteś ślepy, nie widzisz na tle czego siedzisz?" - grzmiał jeden z użytkowników Telegrama. Wygląda na to, że Rosjanom kolejny raz nie przypadło do gustu to, co robi i mówi Prigożyn. Przywódca grupy Wagnera znów wbił szpilkę generałom Putina, że zamiast być na froncie, siedzą w swoich gabinetach, nie mając o niczym pojęcia. - Jeśli generałowie zaczną umierać na froncie, nie oznacza to, że w armii dzieje się źle. Oznacza to, że wychylają głowy tam, gdzie powinni - mówił na konferencji poddenerwowany Prigożyn. Niewykluczone, że całą akcję prześmiewczo wkrótce wykorzystają Ukraińcy.