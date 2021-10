Wpadka posła PiS? Nie wzruszyły go nawet krzyki

PiS nie ma ostatnio szczęścia do kamer. Wygląda na to, że w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Bartosz Kownacki przysnął, co uchwyciła kamera telewizyjna. Jak widać na nagraniu, politykowi nie przeszkadzały nawet okrzyki innych parlamentarzystów.