Jarosław Kaczyński prawie zasnął na konferencji. "Usypiający głos ministra"

We wtorek Kaczyński mówił, że "jeżeli chcemy uniknąć tego najgorszego, czyli wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą: chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. - Albo, żeby nie padała to wojna: chcesz pokoju, to buduj silne siły zbrojne" - podkreślił wicepremier, dodając, że "państwo, które leży na granicy NATO i UE, musi mieć poważną siłę odstraszającą i możliwość skutecznej obrony przez dłuższy czas samodzielnie".