Wielki powrót Polaków z emigracji. Powody mogą zaskoczyć

- Pracując za granicą, zdobyli kompetencje, doświadczenie, nauczyli się języka, są cennym nabytkiem dla pracodawców - twierdzi prezes zarządu Personnel Service Krzysztof Inglot w odniesieniu do rekordowej liczby emigrantów zarobkowych, którzy w ostatnim czasie powrócili do Polski. Powodów decyzji o powrocie naszych rodaków do ojczyzny ma być kilka i nie chodzi tylko o pandemię COVID-19.