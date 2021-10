Coraz gorzej w Warszawie. Szpital Południowy wstrzymał przyjęcia pacjentów

To konieczne, jeśli Mazowsze ma poradzić sobie z falą nowych zakażeń COVID 19. Do tej pory Szpital Południowy, który miasto odzyskało pod koniec sierpnia tego roku, powodował narastanie kontrowersji i spory o kompetencje. Teraz najważniejsze jest zintensyfikowanie wspólnych wysiłków zmierzających do przygotowania się na konfrontację ze wzrostem zakażeń. Już teraz, aby przygotować szpital na najczarniejszy scenariusz, do placówki zostało dostarczone przenośne prosektorium, z którego wcześniej korzystał Szpital MSWiA.