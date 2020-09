Wpadka Pawła Kukiza. Spóźnił się na ślub swojego posła o 24 godziny

"Wracam właśnie ze ślubu i wesela Justyny Kartaszyńskiej i naszego posła Pawła Szramki. Pod Toruniem. Turzno, Pałac Romantyczny, przepiękna miejscówka (ok. 400 km od mojego domu). Niestety, na miejscu okazało się, że uroczystość odbyła się ... wczoraj" - pisze w mediach społecznościowych Paweł Kukiz.

Wesele Pawła Szramki. Paweł Kukiz pomylił daty

Szramka to logistyk i żołnierz zawodowy, który dołączył do Kukiz'15. Z kolei jego wybranka to modelka i była asystentka społeczna w biurze poselskim Stanisława Tyszki. Była również specjalistą ds. organizacyjnych w klubie poselskim Kukiz'15. Kartaszyńska przyznała, że na ślub zbierała sprzedając swoje ubrania, które "okazały się za duże, za małe lub za rzadko je nosiła".