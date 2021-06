Wpadka Jarosława Kaczyńskiego. Wiceminister z PiS Waldemar Buda komentuje

Jarosław Kaczyński wywołał salwy śmiechu na konwencji Partii Republikańskiej, przytaczając anegdotę o tym, jak pomylił terminy wydarzenia. - Cieszę się, że ta anegdota się przebiła, bo to pokazuje, że można robić wielkie rzeczy, być fenomenalnym człowiekiem, a jednocześnie mieć do siebie dystans. Bardzo mnie cieszy, że pan prezes ma takie podejście do funkcjonowania nawet w wielkiej polityce - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS). - To, że ktoś może pomyśleć o innym terminie wizyty, czy jakiegoś spotkania tu czy tam, niech pierwszy rzuci kamieniem, komu się nie zdarzyło. Proszę pamiętać, że pan prezes większość spraw, którymi się zajmuje, po prostu zapamiętuje, nie zapisując. Ja jakbym miał zapamiętać ćwierć swojego kalendarza, nie dałbym w życiu rady, a myślę, że pan prezes byłby w stanie - wskazał Buda.