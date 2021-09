WP: Ryszard Czarnecki obiecuje miliony na siatkówkę z państwowych spółek. Zareagowała Nowogrodzka

- Musieliśmy wyprostować niektóre zabiegi stosowane przez Ryszarda Czarneckiego. Wszyscy wiemy, że bardzo mu zależy na tym, by wygrać wybory na prezesa PZPS, ale docierały do nas sygnały, że obietnice sprowadzały się niemal wyłącznie do załatwienia potężnych pieniędzy ze spółek skarbu państwa. Czarnecki usłyszał, że przesadził, źle to wygląda i ma przystopować – twierdzi ważny polityk PiS, który chce pozostać anonimowy. Nie ujawnia jednak, czy ostrzeżenie padło z ust Jarosława Kaczyńskiego. Europoseł pochwalił się w poniedziałek zdjęciem z prezesem PiS, któremu wręczył piłkę do siatkówki z podpisami zawodników.