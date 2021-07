Decyzja PiS. Ryszard Czarnecki poza Komitetem Politycznym

W rządzie Hanny Suchockiej pełnił funkcję wiceministra kultury i sztuki. Mandat poselski ponownie uzyskał w III kadencji. W roku 2002 startował w wyborach na prezydenta Wrocławia. Dwa lata później został deputowanym do Parlamentu Europejskiego z ramienia Samoobrony. Członkiem tego ugrupowania był do 2007 roku. Po wykluczeniu przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości.