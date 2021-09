Ryszard Czarnecki z nową funkcją. Polityk komentuje

Komitet Polityczny PiS podjął uchwałę, zgodnie z którą Ryszard Czarnecki został pełnomocnikiem partii do spraw sportu. W rozmowie z WP SportoweFakty europoseł wyznał, że jeśli zostanie szefem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, to zrezygnuje z działalności w krajowej polityce. W kuluarach mówi się, że to właśnie zbliżające się wybory do PZPS są powodem, dla którego Czarnecki otrzymał nowe stanowisko. - Nie sądzę, żeby taka była motywacja prezesa Kaczyńskiego, który zaproponował mi tę funkcję. Myślę, że ta decyzja jest takim spektakularnym pokazaniem, jak dla formacji rządzącej ważny jest polski sport - powiedział polityk w programie "Newsroom" WP. Odniósł się także do głosów krytyki, jakie kierują wobec niego politycy opozycji.