WP: PiS ma plan na odbicie Senatu. Zaczęły się przygotowania

Politycy opozycji na razie sceptycznie podchodzą do pomysłu Prawa i Sprawiedliwości. – Nie sądzę, by udało im się znaleźć wielu kandydatów, którzy naprawdę będą w stanie udawać opozycję wobec PiS, a w rzeczywistości pomogą realizować ich plan. Wszyscy, którzy będą rozbijali jedność "Paktu Senackiego", a wiele wskazuje na to, że on powstanie, będą działali na korzyść PiS. Wierzę, że nasi wyborcy to zrozumieją, a my przedstawimy kandydatów, którzy będą w stanie wygrać – komentuje nieoficjalnie polityk Koalicji Obywatelskiej.