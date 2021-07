WP: Gowin całkowicie zamrożony w rządzie

Pierwszym sygnałem zamrożenia kontaktów z Gowinem były zerwane konsultacje w sprawie Polskiego Ładu. Po sprzeciwie Porozumienia wobec nowego systemu podatkowego premier ogłosił, że ustawa trafia do konsultacji bez wypracowania wspólnego stanowiska w Zjednoczonej Prawicy. - Uważam, że dalsze oczekiwanie na to, aż ktoś się zgodzi, nie ma wielkiego sensu. To już trwa ponad dwa miesiące. My wykonaliśmy bardzo dużo ukłonów w kierunku pana premiera Gowina. Zresztą wcześniej także zaproponowaliśmy rozwiązania, jeszcze przed przedstawieniem Polskiego Ładu, na dwudniowym wyjazdowym spotkaniu, a więc naprawdę partia Porozumienie powinna się już czuć zaopiekowana i poinformowana aż nadto - powiedział w poniedziałek premier, podkreślając, że część postulatów Porozumienia znajduje się w projekcie.