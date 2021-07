WP: Banaś zaniepokojony rosnącym zadłużeniem państwa. NIK organizuje debatę

Problem zadłużenia powraca

Na problem rosnącego długu publicznego uwagę zwrócił ostatnio Donald Tusk, który stwierdził, że za działania rządu zapłacą młodzi ludzie. - Młode pokolenie okradają z marzenia o lepszej przyszłości. To państwo czy ta gospodarka, ten pomysł na Polskę, taki jak z drukarki, ja go nazywam 3D. Dług, daniny, drożyzna. To ten pomysł i oczywiście ubrany w słowa o wrażliwości, znacie, to stary pomysł. Ten pomysł ma dobrze ponad 100 lat na świecie albo więcej. Zabrać wszystkim wszystko, po uważaniu dać wybranym grupom, trochę się podzielić, resztą rozkraść. Stara historia. Problem polega na tym, że kosztuje właśnie te 3D i kto będzie za to płacił? Nie Kaczyński i jego ferajna. Oni wystarczająco dużo zarobią, a zapłacą za to, co oni robią, młodzi ludzie – mówił w sobotę szef PO.