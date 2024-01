WOŚP wraca do TVP. Nowacka: "Wstyd przez osiem lat był"

Na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie odbywa się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wydarzeniu wzięła udział Barbara Nowacka. Dziennikarz Wirtualnej Polski zapytał ministrę edukacji, co w tym roku przekazała na licytację. - Ministerstwo Edukacji Narodowej bierze udział w WOŚP. Mamy genialną aukcję, a mianowicie zwiedzanie siedziby resortu - powiedziała. Sama polityczka zaoferowała m.in. spotkanie przy kawie. W trakcie rozmowy Jakub Bujnik przypomniał, że w tym roku - po kilku latach przerwy - rozpoczęcie niedzielnego grania, "Światełko do nieba" i podsumowanie finału o północy pokaże również Telewizja Polska. Nowacka podkreśliła, że "bardzo się z tego cieszy". - Nareszcie! Bo wstyd przez osiem lat był - stwierdziła. Dziennikarz zaznaczył wówczas, że "zła narracja" m.in. na temat WOŚP pojawia się teraz w TV Republika. - Tylko to jest telewizja prywatna. Jeśli ktoś chce prywatnie szczuć i nienawidzić, to jego sprawa. Ale za pieniądze publiczne, to wstyd i hańba - wskazała.