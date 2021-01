WOŚP 2021. Tak wyglądało "Światełko do Nieba". Inaczej niż zwykle

WOŚP 2021. Równo o 20:00 w Warszawie pojawiło się "Światełko do Nieba". Wcześniej na scenie zapowiedział je Jurek Owsiak. W poprzednich latach "Światełko do Nieba" miało formę tradycyjnego pokazu sztucznych ogni. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa organizatorzy postanowili to zmienić. Przed godziną 21:00 na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było 85 768 776 zł. Rekord z 2020 roku wynosi dokładnie 186 133 610,66 zł. Czy w 2021 roku orkiestrze uda się go pobić? O tym jeszcze się dowiemy. Przez 29 lat działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, fundacja zebrała ponad 1,3 mld zł. W tym roku przez COVID-19 29. finał wyglądał zupełnie inaczej niż dotychczas. Większość wydarzeń przeniesiono do internetu. Na ulice wyszło około 120 tys. wolontariuszy. Mieli oni na sobie maseczki oraz rękawiczki ochronne. Wcześniej otrzymali także płyny do dezynfekcji. Zebrane pieniądze podczas 29. finału WOŚP zostaną przekazane na oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia to "Finał z głową".

Rozwiń