Wideo Najnowsze wośp + 2 aukcje wośpwośp 2021 oprac. Sylwia Bagińska 14 min. temu WOŚP 2021. Radosław Kotarski na aukcję wystawił ferrari. "Wiele osób nie dowierza w tę akcję" Trwa 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspiera go m.in. youtuber i dziennikarz Radosław Kotarski, który o swojej aukcji na WOŚP opowiedział w rozmowie z reporterem Wirtualnej Polski. - Doszedłem do wniosku, że skoro regularnie oddaję swoje książki, to w tym roku wypadałoby dorzucić coś jeszcze - powiedział Kotarski. Dziennikarz przekazał, że na aukcje WOŚP przeznaczył ferrari. - Wiele osób trochę nie dowierza w całą tę akcję i mówi: "Hej, ty oferujesz przejażdżkę tym autem?" Nie, nie - wyjaśnił youtuber. - Mili państwo, jeśli ktokolwiek chciałby kupić ferrari, to nigdy nie było lepszego momentu - powiedział Kotarski. - Dziennikarz przekazał, że chwilę po godzinie 15 na aukcji było już 450 tys. złotych. - Nadal trzymam kciuki, żeby przekroczyć pół miliona złotych. Idziemy na rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - dodał Kotarski. - Dla mnie ten samochód to dzieło sztuki. Coś, co wygląda pięknie - stwierdził dziennikarz. - Na pewno przyda się na dobre cele razem w pakiecie z książką. Mam nadzieję, że jedno i drugie sprawi komuś radość - przekazał dotychczasowy właściciel ferrari. Rozwiń a ze mną Radek Kotarski człowiek o … Rozwiń Transkrypcja: a ze mną Radek Kotarski człowiek orkiestra dziennikarz YouTube i tak można byłoby autor książki też zdarza się tak rzeczywiście człowiek orkiestra ale dzisiaj gra dalej te ważniejsze orkiestra Wielka Orkiestra i w dodatku świątecznej pomocy i tutaj również jesteście bo przez nauczyłeś wyjątkową że się powiedzieć na WOŚP tak w tym roku doszedłem do wniosku że skoro co roku oddaje książki które udało i udaje mi się pisać z każdym kolejnym rokiem niemal to w tym roku bo myślę że było dorzucić do niej coś ale wiesz kto by chciał pójść mojego coś małego No bo wiesz kto by chciał pójść na kolację ze mną Ja wiem że dużo osób licytuje takie wystawia to wystawię takie przedmioty też że może jednak zrobię coś takiego co by ktoś naprawdę chciał No i tak właśnie padł pomysł tego czerwonego Ferrari który jest niemal bo może nie centralnym punktem ale ważnym punktem w mojej nowej książce w ważnym dla mnie symbolem czym co ty w moim życiu więc doszedłem do wniosku że takie takie zrealizowane marzenie może zrobić coś dobrego to podejdziemy może do tego samochodu to nie jest na niego on jest prawdziwy on jest prawdziwy Jureko oponkę bo powiedział że tak kiedyś jak on kupował samochody to takie zawsze sprawdzał i i przeszło to test Julka rzeczywiście to jest tak twoje pytanie i skąd ją słuszne że wiele osób trochę nie dowierza w całą tą akcję i mówi hej tak że ty oferujesz przejażdżkę tym autem nie je mieć państwo to jest to auto w sensie jeśli ktokolwiek kiedykolwiek chciał kupić Ferrari i posiadacie to nigdy nie było do tego momentu No dobra no pewnie śledzi jeszcze 100 zł 200 czy trochę większy troszeczkę więcej rzeczywiście Teraz jesteśmy licznik się zamknął na 450 tysiącach zł Nie lirów nie jenów to jest tak że Natalia zaciskam kciuki żeby żeby przekroczyć magiczną granice po milionach idziemy na rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy który jest o tyle dla mnie istotny że chciałbym żeby ktoś go i powiedziała kurczę tam my jesteśmy w stanie wystawić Beringa i i ten i ten rekord wcześniejszy pobić to Spójrzmy na jego jeszcze z drugiej strony bo A właśnie od środka może że będą tacy Szanowni Goście wychodząc zaraz posprzątamy Co to jest ale niektórzy mówią rzeczywiście że nie ma piękniejszego zapachu niż zapach skóry Ferrari nie chcę tak żyć jak dotknę zgon który jest Jest to piękne wnętrze dalej wyglądające niesamowicie fotele z karbonu wszystko jest ze skóry jest to klatka która nawet została obita skórą żeby było przyjemnie jeździłem jeździłem nie za dużo bo nim pojedzie dopiero szczęśliwa nabywczyni albo nabywca tegoż samochodu na aukcji takie kwestie techniczne No ile tam w gaz możemy mu dać dużo nie to jest tak że ten silnik jest na to gotowy tutaj mniej więcej koło czterech taką do setki rzeczywiście jesteśmy w stanie zbliżyć się do takiego wyniku natomiast to jest samochód ja nigdy nie żałowałem bo dla mnie przede wszystkim ten z dzieło sztuki coś to wygląda pięknie a dopiero w dalszej kolejności jeździ szybko niektórzy Niech służy i na pewno przyda się na dobre cele w pakiecie z książką mam nadzieję jedno i drugie sprawić komuś radość fajna ale warto wspierać tą wielką orkiestrę jakbyś namówił tych nieprzekonanych tych którzy mówią a co będę dawał na Owsiaka No widzisz tutaj jest sytuacja taka w której liście zastanawianie się nad tym czy w ogóle wydaje mi się że nie jest do końca dobrze postawionym pytaniem dużo lepszym pytaniem jest jak to znaczy jak ja mogę to zrobić albo jak nie mogę chociaż nie przeszkadzać skoro na koniec rzeczywiście doprowadzamy do czegoś co jest ważne i to nam towarzyszy na co dzień czyli sprzęt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie wspominam o tym nie przypadkowo dlatego że niektórym się wydaje że trzeba właśnie dużo dzisiaj Rozmawiałem właśnie z moim z Maćkiem orłosiem którzy mówili Kurczę tak trochę blado to wszystko wypada przy tym Ferrari Nic z tych rzeczy 10 takich Ferrari nie jest w stanie zrealizować tego co my wszyscy razem jesteśmy w stanie i to jest właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Isi kogokolwiek ma to przekonać do czegoś dobrego To jest właśnie ta wspólnota która jest tego dnia i wielkie jak Kotarski małymi państwa gościem razem z tajemnic zwykłym dziękuję