WOŚP 2021. Poseł PiS wspiera zbiórkę, ale krytykuje Owsiaka

Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski nie wsparł w tym roku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo - jak stwierdził - nie natknął się na nikogo, kto zbierałby datki. - Ja spotkałem, bo zbierający byli przed kościołami, byli na rynkach. To bardzo dobrze. Być może było zimno, ale nie wyglądało, żeby ta akcja miała mniejszy zakres - powiedział w programie Newsroom WP Bolesław Piecha. Poseł PiS wyjaśnił, że chętnie się przyłączył do zbiórki fundacji Jurka Owsiaka. Pytany, o to czy nie obawia się w związku z tym krytyki ze strony kolegów ze Zjednoczonej Prawicy, Piecha stwierdził, że WOŚP to akcja wsparcia polskiej służby zdrowia. Zastrzegł, że nie podoba mu się aktywność polityczna Owsiaka. Odnosząc się do incydentu sprzed krakowskiego kościoła, gdzie ksiądz przepędził wolontariusza WOŚP, gość Agnieszki Kopacz ocenił, że duchowni nie powinni angażować się w takie działania. - Robi to więcej szkody niż pożytku - mówił poseł PiS.

