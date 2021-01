WOŚP 2021. Podsumowanie 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku, orkiestrę wsparło wiele znanych osób ze świata sztuki, polityki i biznesu. W setkach aukcji można było wylicytować m.in. pióra podarowane przez parę prezydencką, Ferrari Radosława Kotarskiego czy mecz tenisa z Anną Dereszowską.

Wiele aukcji jeszcze nie skończyło. Potrwają nawet do kilkunastu dni po zakończeniu 29. finału WOŚP, więc wciąż jest szansa na wylicytowanie niepowtarzalnych przedmiotów i przeżyć w szczytnym celu.

WOŚP 2021. Finał w czasach pandemii

Dla osób, które w obawie przed pandemią nie chciały wyjść z domu, by wrzucić pieniądze do puszek wolontariuszy, WOŚP wraz z wieloma partnerami przygotowała różne możliwości zasilenia konta fundacji przez internet.

WOŚP 2021. Jurek Owsiak nie założył żółtej koszuli. Rzeczniczka orkiestry komentuje

WOŚP 2021. Nie obyło się bez kontrowersji i incydentów

W Krakowie przed kościołem św. Szczepana doszło jednak do incydentu w którym miejscowy ksiądz zaatakował słownie wolontariuszkę kwestującą w okolicy świątyni.

Finał WOŚP 2021. Światełko do Nieba

Równo o 20:00 w Warszawie pojawiło się "Światełko do Nieba". Był to kulminacyjny moment tegorocznego finału.

W poprzednich latach "Światełko do Nieba" miało formę tradycyjnego pokazu sztucznych ogni. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, organizatorzy postanowili to zmienić i postawili na pokaz pirotechniczny. Wystrzelił on z ustawionej na placu Defilad w Warszawie, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, piramidy.