WOŚP 2021. Magdalena Różdżka o swojej aukcji. "Będzie bardzo wyjątkowa"

Trwa 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z reporterem Wirtualnej Polski rozmawiała Magdalena Różdżka, która od lat wspiera inicjatywę Jurka Owsiaka. - To jest największe święto dla mnie w tym kraju w całym roku - powiedziała aktorka. - Zachęcam do licytacji mojej pierwszej rzeczy od serca, dlatego, że licytacja kończy się dzisiaj. To jest zaproszenie na plan nowego serialu "Tajemnica zawodowa" - powiedziała w rozmowie z WP artystka. - Zapraszam osobę, która będzie chciała z nami spędzić cały dzień lub nawet zagrać w serialu - dodała Magdalena Różdżka. Aktorka opowiedziała także o drugiej aukcji. - Jak co roku wystawiłyśmy sylwestra Lejdis. Ze względu na pandemię będzie on bardzo wyjątkowy - zapowiedziała aktorka. - W tym roku ja, Edyta Olszówka, Ania Dereszowska i Iza Kuna, we cztery, spotkamy się z osobą lub osobami bardzo kameralnie. Będzie to spotkanie tylko dla nich, podczas którego przekażemy złote serduszko WOŚP - powiedziała aktorka. Magdalena Różdżka skomentowała także inicjatywę Jurka Owsiaka. - To daje nam nadzieję - przekazała artystka.

