WOŚP 2019: rekord pobity! Jest miliard złotych, a Owsiak dziękuje rodakom

WOPŚ 2019: Udał się pobić rekord. 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy nadal trwa, a już padł miliard. Owsiak jest wdzięczny darczyńcom.

WOŚP 2019 – rekord pobity, milion osiągnięty

W ciągu 26 dotychczasowych Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano ponad 950 milinów złotych. Zaledwie 49 milionów brakowało do milarda, ale w końcu się udało! Dziś, 13 stycznia 2019 roku już uzbierano oczekiwaną kwotę, a finał nadal trwa. Przypominamy, że w tym roku Orkiestra gra pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha”. Celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych. Sprzęt taki jak aparaty do diagnostyki RTG, ultrasonografy, echokardiografy, rezonanse magnetyczne i tomografy komputerowe trafi do palcówek z oddziałami II i III stopnia referencyjności. To właśnie w nich udziela się pomocy medycznej ciężko chorym dzieciom.