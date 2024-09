Wołyń kością w gardle Kijowa. "Ukraina musi włożyć wysiłki"

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba podał się do dymisji. Niedawno zasłynął w Polsce kontrowersyjną wypowiedzią o rzezi wołyńskiej. Czy takimi działaniami Ukraina rzuca sobie kłody pod nogi w kwestii akcesji do Unii Europejskiej? - Mówimy jasno: wejście do UE jest dla wszystkich na tych samych zasadach. I Ukraina musi przejść przez wszystkie rozdziały akcesyjne. A praworządność i kwestia spojrzenia na historię oraz politykę zagraniczną to są najważniejsze rzeczy, które powinny być uzgodnione na początku procesu akcesyjnego. Nie ma tu skróconej ścieżki - mówiła w programie "Tłit" wiceministra ds. europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. - Jesteśmy i będziemy adwokatem Ukrainy, ale Ukraina musi włożyć odpowiednie wysiłki, żeby zostać członkiem UE - dodaje.

