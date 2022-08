Wołodymyr Zełenski oskarża Rosję o "cyniczny" atak na ludność cywilną

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udostępnił w środę materiał filmowy po rosyjskim nalocie na akademik w Charkowie. - To boli, kiedy słyszy się o rejonie Saliwka w Charkowie. Ból dla całej Ukrainy. Ból dla Charkowa - napisał Zełenski. Film przekazany mediom przez Kancelarię Prezydenta pokazuje służby ratunkowe w płonącym budynku otoczonym gruzem. Głos za kamerą opisujący scenę mówi, że do tej pory wiadomo, że zginęła jedna osoba, ale wiele osób wciąż jest zaginionych. - To podły czyn i cyniczny atak na ludność cywilną, który nie ma uzasadnienia i demonstruje bezsilność agresora - dodał Zełenski.

