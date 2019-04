Wołodomyr Zełenski może kandydować w II turze wyborów. Sąd oddalił wniosek

Wołodomyr Zełenski może ubiegać się o urząd prezydenta Ukrainy - zdecydował VI Sąd Apelacyjny w Kijowie. Werdykt ogłoszono na kilka godzin przed otwarciem lokali wyborczych w całym kraju. Wcześniej Zełenski został oskarżony o przekupywanie wyborców.

Bezpośrednie starcie

W piątek na kijowskim stadionie doszło do debaty między dwoma kandydatami. Nie uznała jej ukraińska komisja wyborcza, która stwierdziła że były to zwyczajne wiece partyjne dwóch ugrupowań.

- Zwolennicy Zełenskiego twierdzą, że to on zwyciężył. Zwolennicy Poroszenki są pewni jego zwycięstwa. Najważniejsze jednak by zwyciężyła Ukraina. Tylko to jest w stanie nas zjednoczyć – stwierdził po debacie szef ukraińskiego MSZ Arsen Awakow.