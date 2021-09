Lider Iron Maiden ostrzega mężczyzn. "To powikłanie po COVID-19"

- Ludzie mówią o długoterminowych skutkach COVID, takich jak cukrzyca, uszkodzenia mózgu, a nawet, odważę się powiedzieć, zaburzenia erekcji. Nie wspominali ci o tym, kiedy mówili, żebyś się zaszczepił, prawda? A to dobry powód, żeby się zaszczepić, bo COVID sprawi, że zwiędnie ci siurek. COVID prowadzi do stanu zapalnego naczyń krwionośnych, przez co blokują się i do narządów nie dociera krew, a jest jeden narząd u mężczyzn, który jeśli nie dostanie wystarczająco krwi, to będziesz miał kłopoty. Jest więc wiele argumentów, które moim zdaniem przemawiają za szczepieniem - powiedział Dickinson.