Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Dworczyk: Sytuacja jest poważna

- W prywatnych rozmowach z koleżankami, kolegami z opozycji można usłyszeć, że duża część z nich rozumie tę sytuację i podchodzi w sposób podobny do tej wojny hybrydowej, z którą mamy do czynienia. Część opozycji przyjęła jednak pozycję odrzucania wszystkiego, co robi rząd. W sytuacji zagrożenia powinniśmy się wszyscy jednoczyć - mówił Michał Dworczyk.