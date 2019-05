Wójt oskarżony o znęcanie się nad rodziną i znieważenie strażaków. Jest akt oskarżenia

Do kaliskiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Sylwiuszowi J. Wójt Żelazkowa usłyszał cztery zarzuty dotyczące znęcania się nad rodziną, grożenia żonie i znieważenia funkcjonariuszy publicznych.

Wójt gminy Żelazków pod koniec stycznia został zatrzymany w związku z awanturą domową. Był wtedy pijany. Usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad rodziną w okresie od sierpnia 2018 r. do stycznia 2019 r., znieważanie strażaków PSP w Kaliszu, a kilka dni później grożenia żonie. Sylwiusz J. nie przyznał się do zarzutów. 60-latek już wcześniej miał kłopoty z prawem, ma też założoną m.in. niebieską kartę.

Pod koniec marca wójt wyszedł z aresztu tymczasowego i znowu doszło do incydentu z jego udziałem. Gdy przyszedł do pracy, natychmiast wyrzucił dwóch urzędników. Ci nie chcieli opuścić miejsca pracy, więc doszło do awantury. Musiała interweniować policja. Tego samego dnia Sylwiusz J. wydał oświadczenie, w którym przyznał się do choroby alkoholowej.