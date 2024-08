Wojskowy sprzęt w Kursku. Rosjanie zmuszeni do ewakuacji

Mnożą się problemy Rosjan. W przygranicznych miejscowościach, a także w obwodzie kurskim wśród lokalnych mieszkańców rośnie przekonanie, że wojna kolejny raz zapukała do ich drzwi. Wszystko za sprawą szarży Ukraińców, którzy zajęli już kilka miejscowości w Rosji, co zapoczątkowało krwawe walki z armią Putina pod Kurskiem. Agencja AP udostępniła nagrania z Kurska, a także obwodu biełgorodzkiego, gdzie władze zarządziły ewakuację mieszkańców. Co więcej, Rosjanie są także ewakuowani z innych obwodów przygranicznych, a także z wielu wsi w obwodzie kurskim. Na nagraniach widać, że do miasta wjeżdża ciężki sprzęt, tak jakby Kreml szykował się na atak Ukraińców. - Powiedzieli nam, że to stan wyjątkowy, że musimy się ewakuować. Wyszliśmy, zebraliśmy swoje rzeczy i to wszystko - przyznała jedna z ewakuowanych Rosjanek. Ukraińcy chcą destabilizować sytuację w kolejnych rosyjskich obwodach, w biełgorodzkim i brańskim. Celem ofensywy Ukraińców jest zmuszenie Rosjan do wycofania części swoich wojsk z Donbasu. Tam ukraińska armia broni swoich pozycji, jednak to siły rosyjskie powoli, ale konsekwentnie przesuwają się do przodu.