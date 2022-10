Wojskowy o zamachu na Putina: wystarczy dobrze przygotowana ekipa, wystarczy dobry plan

- Zamach na osobę tak chronioną jak Putin jest niezwykle trudny do zrealizowania. Kiedy byłem znacznie młodszy, przechodziłem szkolenie antyterrorystyczne i pokazywano liczne przykłady zamachów realizowanych w świecie, gdzie ochrona była na to przygotowana i także były sobowtóry. Każdy z tych pokazywanych zamachów udał się. Wystarczy dobrze przygotowana ekipa, wystarczy dobry plan i taki zamach na pewno się uda - mówił płk Andrzej Derlatka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, pytany o możliwości zrealizowania zamachu na prezydenta Rosji. Jak dodał, nie ma na świecie osoby, która byłaby całkowicie bezpieczna. - Jeżeli ktoś jest zagorzałym wrogiem i działa profesjonalnie, na pewno w jakimś momencie uda mu się zrealizowanie tego zamachu - stwierdził. Wojskowy skomentował także doniesienia na temat kryjówki Putina. Stwierdził, że bezpieczny jest wszędzie tam, gdzie jest otoczony ludźmi, którzy są mu oddani. Możliwe jest jednak zagrożenie wymierzone z odległości - stąd prawdopodobne jest, że prezydent Rosji przebywa w bunkrze. - Każdy rząd ma zapasowe stanowiska kierowania, na wypadek kryzysu, wojny, różnych sytuacji, które zmuszą do opuszczenia stolicy. Jest to normalna procedura, którą posiada każdy normalny kraj. Rosja normalnym krajem nie jest, ale także takie procedury posiada - wyjaśnił.