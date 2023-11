"Wojsko z pikników na poligony". Generał radzi nowemu ministrowi

Przed nowym ministrem obrony narodowej wiele zadań. - Pierwszym i najważniejszym to jest odpolitycznienie Wojska Polskiego. Trzeba wyłączyć polityków, którzy nie mają kompetencji, nie mają uprawnień, nie ponoszą odpowiedzialności za armię, a wtrącają się i próbują armię sterować na różnych poziomach, od samego szczytu, od rządu, po samorządu - mówił w programie "Newsroom" gen. Waldemar Skrzypczak. - Należy przerwać pasmo pikników, festynów, pielgrzymek, odpustów, wszystkiego tego, co wojsko angażuje szczególnie w weekendy - zaznaczył. - Wojsko z pikników na poligony, do szkolenia. Tam jest miejsce dla wojska. Podatnik płaci podatki po to, żeby wojsko się szkoliło, a nie spełniało oczekiwania polityków i nie było dla nich ścianką, jak było do tej pory - dodał. Gen. Skrzypczak stwierdził, że na czele resortu obrony narodowej powinien stanąć cywil. - Potrzebny jest minister taki, który szanuje wojsko, który poważa dowódców wojskowych, który rozumie czemu służy armia i potrafi respektować zasady, którymi kieruje się armia, czyli przestrzegać hierarchiczności i łańcucha dowodzenia - mówił gość Patrycjusza Wyżgi.

Rozwiń