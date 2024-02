Czy Duda skorzysta z przywileju? Ekspert uspokaja

Onet donosi, że jeśli dojdzie do "zamachu na Trybunał Konstytucyjny”, prezydent Andrzej Duda może skorzystać z prerogatywy zwierzchnika sił zbrojnych. Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski prof. Sławomir Sowiński uspokajał, że są to tylko niepotrzebne spekulacje. - Dywagowanie na temat takich scenariusz jest czymś, czego na pewno nie potrzebujemy - powiedział politolog. Mówił, również, że zmiany w TK poprzez uchwały są bardzo wątpliwe prawnie. - Odbieram to ciągle w kategoriach, takiej kategorii geopolitycznej eskalacji dla eskalacji. Myślę, że obie strony ciągle gdzieś pokazują taką możliwą dość radykalnego działania po to, żeby o w druga stronę powstrzymać od dalej idących działań - tłumaczył profesor. Dodał również, że błędem ze strony prezydenta była sugestia, że prezydent będzie teraz wetował wszystkie ustawy. - Ta deklaracja była takim błędem na poziomie czysto politycznym, dlatego, że ona wiąże nieco ręce prezydentowi i trochę wpędza go w taką pułapkę - podsumował gość Pawła Pawłowskiego.