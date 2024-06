"Wojska Putina staną na granicy z Polską". Niepokojące słowa z Niemiec

Ministra spraw zagranicznych ostrzegła również przed nowymi falami uchodźców. - Jeśli Ukraina nie będzie w stanie dłużej się bronić - i mówię to do tych, którzy odmawiają wsparcia - to kolejne miliony ludzi będą musiały uciekać. W końcu kto dobrowolnie żyłby pod okupacją i znosząc tortury? - zauważyła.