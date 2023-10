Wojna zniszczyła mu fabrykę. Pomocną dłoń wyciągnęła Magda Gessler

- Moja rodzina pochodzi z Kresów, dlatego często bywałem w Ukrainie. Daniel to wulkan pomysłów, ma żyłkę do biznesów. Widać, że jest zaangażowanym i pracowitym człowiekiem. W lockdownie przyszedł do mnie i zaproponował założenie fabryki. Nie zawahałem się, bo wiedziałem, że w Słowiańsku znają go wszyscy. W telefonie miał nawet numer do mera, z którym był zaprzyjaźniony. Inwestycja była więc formalnością, zwróciła się po roku - mówi Janusz Sielicki, jeden z inwestorów.