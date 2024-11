Seul wchodzi do gry. Na horyzoncie starcie w Ukrainie

Na razie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk Yeolem. Koreańczyk zapowiedział, że jeśli Kim Dzong Un otrzyma pomoc od Rosji, będzie to stanowić "ogromne zagrożenie" dla bezpieczeństwa Korei Południowej. A jeśli Pjongjang przyłączy się do wojny po stronie Kremla, to Korea Południowa ​może zacząć dostarczać broń Ukrainie. Wiele wskazuje na to, że może do tego dojść w najbliższych tygodniach.