Wojna zapukała Rosjanom do drzwi. Nagrania walk pod Kurskiem

Rosjanie mają poważny problem. Niespodziewanie liczebne grupy ukraińskiego wojska przedostały się w głąb Rosji i rozpoczęły ofensywę w obwodzie kurskim. Agencja AP udostępniła nagrania, które pokazało rosyjskie MON. Kremlowska propaganda ukazała, jak niszczy ukraińskie konwoje przy użyciu dronów bojowych, a także ciężkiej amunicji z moździerzy. Co więcej, w pewnym momencie można zauważyć, że żołnierze Putina próbują również atakować Ukraińców z powietrza przy użyciu myśliwców Su-25. Obrońcy Kijowa byli gotowi na straty w swoich szeregach, dlatego należy z dystansem podchodzić do rosyjskiej narracji z wydarzeń spod Kurska. Siły ukraińskie wtargnęły do obwodu kurskiego 6 sierpnia i do dziś prowadzą walki na terenie Rosji. Zdaniem amerykańskiego dziennika Washington Post, ukraińska operacja stanowi największe wyzwanie dla Władimira Putina od czasu najemników z Grupy Wagnera i ich "marszu na Moskwę" w czerwcu 2023 roku. Ukraińcy zajęli w obwodzie kurskim obszar około 250 km kwadratowych. Oznacza to, że jest to największy kontratak na terytorium Rosji od czasu inwazji Putina na Ukrainę. Dotychczas szybkich rajdów na graniczące z Ukrainą obwody Rosji dokonywały rosyjskie legiony ochotnicze, walczące po stronie Kijowa. Teraz jednak istnieje prawdopodobieństwo, że ukraiński rząd zamierza wykorzystać zajęte rosyjskie terytorium jako kartę przetargową w przyszłych rozmowach pokojowych z Kremlem.