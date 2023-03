Wojna zakończy się w tym roku? Mają inne zdanie niż Ukraina

Natomiast Roland Oliphant, korespondent zagraniczny dziennika "Daily Telegraph", podkreślił, że kluczowe do tego, by w ogóle można było mówić o odzyskaniu przez Ukrainę okupowanych terytoriów, jest zachodnie wsparcie, ale to jest jego zdaniem dawkowane zbyt powoli. - Tak długo, jak na Zachodzie jest poczucie, że to jest także dla nas wojna o znaczeniu egzystencjalnym, Ukraina ma szansę ją wygrać. Jak długo to potrwa? Rosja z pewnością liczy na przeciągnięcie jej do wyborów prezydenckich w USA w 2024 r., które mogą to zmienić - wskazał.