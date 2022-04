Po przejściu rosyjskich wojsk w jednej z miejscowości w obwodzie sumskim znaleziono sarin. To silnie trujący związek chemiczny, który może spowodować śmierć w ciągu kilku minut.

Wojna w Ukrainie. Znaleziono pozostałości po broni chemicznej. Na zdjęciu rosyjski sprzęt w Trościańcu w obwodzie sumskim

Źródło: East News, General Staff of the Armed Forces of Ukraine , fot: HANDOUT