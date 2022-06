Wojna w Ukrainie. "Zagrożona może być nawet Polska". Zełenski zaskakuje [RELACJA NA ŻYWO]

Ukraińscy piloci są sceptycznie nastawieni do ewentualnego zakupu dronów MQ-1C Gray Eagle, wątpiąc w ich przydatność w walce w Donbasie - informuje portal Foreign Policy. Ich zdaniem drony mogłyby zostać szybko strącone przez rosyjską obronę powietrzną.

Według portalu, mimo że ukraińskie władze dążą do zakupu czterech dronów Gray Eagle zdolnych do przenoszenia rakiet Hellfire, frontowi żołnierze są sceptyczni co do ich przydatności.