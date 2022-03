Wojna w Ukrainie. Morawiecki i Kaczyński w Kijowie. Fala komentarzy

"Podczas gdy Wielka Brytania i Unia Europejska przygotowywały się do ogłoszenia kolejnych sankcji wobec reżimu Putina i jego zwolenników, premierzy Czech, Polski i Słowenii udali się we wtorek pociągiem do Kijowa" - napisał dziennik "The Times", cytując wpis Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych: "W tak przełomowych dla świata chwilach naszym obowiązkiem jest być tam, gdzie wykuwa się historia. Bo nie chodzi o nas, tylko o przyszłość naszych dzieci, które zasługują, by żyć w świecie wolnym od tyranii".