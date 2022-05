Wojna w Ukrainie. Medyk zaapelował do władz Turcji

Rosyjska inwazja. O to poprosił medyk

- Nie pamiętam już, który to dzień wojny. Ludzie umierają tutaj od kul i głodu, a ranni tracą życie z powodu braku lekarstw i fatalnych warunków sanitarnych. Nie mamy już czasu i nie wiem, czy będziemy go mieli jutro. (...) Jesteśmy stale bombardowani z lądu, morza i powietrza. Proszę o zorganizowanie ewakuacji z Azowstalu, w tym również o wyprowadzenie stąd żołnierzy - powiedział Tatar z Krymu w nagraniu adresowanym do tureckich przywódców.