Wojna w Ukrainie. Media: armia unieszkodliwiła 1/3 zgromadzonych rosyjskich wojsk

Przed inwazją w pobliżu granic z Ukrainą Rosja zgromadziła ok. 150 tys. żołnierzy. W ciągu niecałych 11 dni Siły Zbrojne Ukrainy unieszkodliwiły ok. 46 tys. rosyjskich wojskowych. "Obejmuje to zabitych, rannych i wziętych do niewoli" - pisze w niedzielę ukraiński portal NV.ua.