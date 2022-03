Wojna w Ukrainie. Ekspert: "Rosja zawsze będzie nastawiona mocarstwowo"

Wojna w Ukrainie trwa już ósmy dzień. Mimo prowadzonych ataków Rosja wciąż utrzymuje, że chce negocjować z ukraińskimi władzami. - Wiadome jest, że Rosja kłamie i robi to wszędzie, ale jednak pozostaje mocarstwem nuklearnym i bez względu na to, kto będzie nią rządził, to będzie nastawiona mocarstwowo. Główne pytanie, które trzeba dziś zadać polega na tym, jak podejść do sytuacji, kiedy to mocarstwo upomniało się o swoją strefę wpływów. To jest nowa sytuacja, nie mieliśmy takiej od II wojny światowej - powiedziała w programie "Newsroom" WP dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Ekspertka podkreśliła, że "ta sytuacja się nie skończy na inwazji na Ukrainie". - Rosja nawet jak wygra militarnie, to nie wygra z Ukraińcami. To będzie permanentny wrzód na ciele europejskim - dodała Bonikowska.