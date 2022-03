Wojna w Ukrainie. Do Polski przybyło ponad 670 tys. uchodźców

Straż Graniczna poinformowała też o dalszych pracach przy budowie zapory. - Przyspieszamy budowę. Z tego, co mówią wykonawcy, czerwcowy termin ukończenia inwestycji jest realny. Poprosiliśmy wykonawców, aby zwiększyli tempo prac. Będą one się toczyły w niedziele, a w ciągu tygodnia zostaną one wydłużone do późnych godzin nocnych - dodała Michalska.