Wojna w Ukrainie. Czy Europa zaczyna zmieniać strategię?

Taktyczne wycofywanie się Ukrainy?

Wojskowi i analitycy spoglądają podczas tej drugiej wojennej zimy przede wszystkim na słabość ukraińskich sił zbrojnych w walce artyleryjskiej z Rosją, która najwyraźniej potrafi wypełnić własne luki także dostawami z Korei Północnej. Natomiast Ukraina musi racjonować pociski. Proporcje pod względem liczby granatów wynoszą obecnie pięć do jednego na korzyść Rosji – mówi analityk Michael Kofman z amerykańskiego Center for Naval Analysis (CNA) w aktualnym podkaście z cyklu "War on the Rocks". Bardziej pesymistyczne analizy mówią o relacji dziesięć do jednego.