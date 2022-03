Wojna Rosji z Ukrainą może potrwać do maja

Rosji kończą się zasoby. Dalsze działania na froncie będą zależne od tego, jakie zasoby zechce przeznaczyć Moskwa na tę kampanię, w której odnosi mniej sukcesów, niż spodziewał się tego prezydent Władimir Putin i jego wojenni doradcy. "Independent" poinformował we wtorek, że doradca szefa sztabu prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowicz ocenia rosyjskie zasoby militarne na wystarczające do uczestnictwa w działaniach zbrojnych najwyżej jeszcze przez kilka tygodni. Zdaniem przedstawiciela grona doradców Zeleńskiego wojna powinna zakończyć się już niebawem i równie szybko może dojść do porozumień pokojowych między Kijowem a Moskwą.