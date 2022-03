Rosja kontratakuje po sankcjach. Moskwa grozi Coca-Coli i sieci McDonald's

Moskwa grozi zachodnim firmom konfiskatami

Rosyjskie władze wzmagają wysiłki, aby powstrzymać konsekwencje sankcji, na skutek których wartość rubla w stosunku do dolara gwałtownie spada. Rosyjski prezydent Władimir Putin posunął się nawet do poinformowania, że jest za powołaniem "zewnętrznych" administratorów, którzy zobowiążą się do prowadzenia zagranicznych firm w Rosji. To pewnego rodzaju pomysł na nacjonalizację światowej gospodarki.